Біля берегів Балі затонув пором із пасажирами: десятки людей досі не знайдені

У ніч на 3 липня у Явеській протоці між островами Ява та Балі сталася масштабна трагедія. Всього за пів години після виходу з порту Кетапанг затонув пасажирський пором KMP Tunu Pratama Jaya.

На борту перебували 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, зокрема 14 вантажівок.

За попередніми даними, судно потрапило в шторм із хвилями заввишки до двох метрів, що призвело до перекидання порома та його затоплення. Люди опинилися у холодній воді в темряві, що значно ускладнило їхнє порятунок.

Станом на ранок 3 липня вдалося врятувати орієнтовно 20 осіб. При цьому частина з них була в непритомному стані через переохолодження.

На жаль, є і загиблі. Різні джерела повідомляють про виявлення трьох або чотирьох тіл.

Разом з тим, близько 38-43 людей усе ще вважаються зниклими безвісти.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють щонайменше дев’ять рятувальних суден, включаючи кораблі берегової охорони, буксири та надувні катери.

Рятувальники продовжують прочісувати акваторію, сподіваючись знайти ще живих пасажирів.

Indonesian authorities have launched a search and rescue operation after the ferry Tunu Pratama Jaya sank in the Bali Strait.



4 dead, 23 rescued, and 38 remain missing. The vessel had 53 passengers and 12 crew members onboard, according to Bali's Search and Rescue Chief. pic.twitter.com/Hgnu9HVUez