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Біля берегів Балі затонув пором із пасажирами: десятки людей досі не знайдені

Балі, Четвер 03 липня 2025 06:17
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Біля берегів Балі затонув пором із пасажирами: десятки людей досі не знайдені Фото: рятувальна операція на Балі (x.com/PhoenixTV_News)
Автор: Оксана Гапончук

Біля Балі затонув пором із понад 60 людьми на борту. Рятувальникам вдалося витягнути з води понад 20 пасажирів, але доля десятків досі невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

У ніч на 3 липня у Явеській протоці між островами Ява та Балі сталася масштабна трагедія. Всього за пів години після виходу з порту Кетапанг затонув пасажирський пором KMP Tunu Pratama Jaya.

На борту перебували 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, зокрема 14 вантажівок.

За попередніми даними, судно потрапило в шторм із хвилями заввишки до двох метрів, що призвело до перекидання порома та його затоплення. Люди опинилися у холодній воді в темряві, що значно ускладнило їхнє порятунок.

Рятувальна операція

Станом на ранок 3 липня вдалося врятувати орієнтовно 20 осіб. При цьому частина з них була в непритомному стані через переохолодження.

На жаль, є і загиблі. Різні джерела повідомляють про виявлення трьох або чотирьох тіл.

Разом з тим, близько 38-43 людей усе ще вважаються зниклими безвісти.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють щонайменше дев’ять рятувальних суден, включаючи кораблі берегової охорони, буксири та надувні катери.

Рятувальники продовжують прочісувати акваторію, сподіваючись знайти ще живих пасажирів.

Зазначимо, що Індонезія, яка складається з понад 17 000 островів, значною мірою залежить від поромного сполучення. Водночас аварії тут трапляються досить часто. Основними причинами трагедій являються перевантаження, раптові шторми та недотримання стандартів безпеки.

Нагадаємо, 21 червня у Бразилії сталася масштабна авіаційна трагедія. У місті Прая-Гранде загорілася в повітрі куля з 21 людиною на борту. В результаті палаючий кошик розбився на узбіччі автомагістралі SC-108, неподалік сільської місцевості та одного з місцевих медичних центрів.

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Аварія Рятувальники
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