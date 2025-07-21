ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Возле Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров: люди прыгали в море, есть жертвы

Понедельник 21 июля 2025 10:49
UA EN RU
Возле Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров: люди прыгали в море, есть жертвы Фото: Паром с более 500 людьми загорелся возле Индонезии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Индонезии спасатели эвакуировали более 560 человек с пассажирского парома KM Barcelona 5. Он вспыхнул в море неподалеку от провинции Северный Сулавеси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По официальным данным, погибло три человека, еще двоих удалось спасти, несмотря на то, что их сначала считали мертвыми.

Пожар начался около полудня в воскресенье, когда паром направлялся из порта Мелонгуане в Манадо - столицу провинции. Судно выполняло обычный маршрут.

Среди спасенных - младенец возрастом два месяца, которому в больнице прочистили легкие от морской воды.

Первый адмирал Фрэнки Пасуни Сихомбинг сообщил, что в спасательной операции участвовали корабль береговой охраны, шесть спасательных судов и несколько надувных лодок.

К спасению также присоединились местные рыбаки, которые находили пассажиров в спасательных жилетах прямо в открытом море.

На видео с места происшествия видно, как люди в панике прыгают в воду, покидая охваченное огнем судно. Над кораблем поднимались густой черный дым.

Операция по поиску и спасению продолжается. Сообщений о пропавших без вести пока нет.

Напомним, что возле Бали затонул паром с более 60 людьми на борту. Спасателям удалось вытащить из воды более 20 пассажиров, но судьба десятков до сих пор неизвестна.

На борту находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.

Кроме того, 21 июня в Бразилии произошла масштабная авиационная трагедия. В городе Прая-Гранде загорелся в воздухе шар с 21 человеком на борту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индонезия
Новости
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе