Возле Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров: люди прыгали в море, есть жертвы
В Индонезии спасатели эвакуировали более 560 человек с пассажирского парома KM Barcelona 5. Он вспыхнул в море неподалеку от провинции Северный Сулавеси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
По официальным данным, погибло три человека, еще двоих удалось спасти, несмотря на то, что их сначала считали мертвыми.
Пожар начался около полудня в воскресенье, когда паром направлялся из порта Мелонгуане в Манадо - столицу провинции. Судно выполняло обычный маршрут.
Среди спасенных - младенец возрастом два месяца, которому в больнице прочистили легкие от морской воды.
Первый адмирал Фрэнки Пасуни Сихомбинг сообщил, что в спасательной операции участвовали корабль береговой охраны, шесть спасательных судов и несколько надувных лодок.
К спасению также присоединились местные рыбаки, которые находили пассажиров в спасательных жилетах прямо в открытом море.
BREAKING- Grifty (@TheGriftReport) 20 июля 2025 г .
3 погибших, 150 спасенных после того, как паром загорелся в водах у берегов индонезийской провинции Северный Сулавеси THIS IS CRAZY!!!! pic.twitter.com/vJNO9TRGvQ
На видео с места происшествия видно, как люди в панике прыгают в воду, покидая охваченное огнем судно. Над кораблем поднимались густой черный дым.
Операция по поиску и спасению продолжается. Сообщений о пропавших без вести пока нет.
Напомним, что возле Бали затонул паром с более 60 людьми на борту. Спасателям удалось вытащить из воды более 20 пассажиров, но судьба десятков до сих пор неизвестна.
На борту находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.
Кроме того, 21 июня в Бразилии произошла масштабная авиационная трагедия. В городе Прая-Гранде загорелся в воздухе шар с 21 человеком на борту.
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