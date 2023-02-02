Біля Херсона ЗСУ знищили рідкісний ЗРК "Тор". Він використовується в арктичних умовах

Українські артилеристи знищили рідкісну російську систему протиповітряної оборони, яка в першу чергу призначена для використання в арктичних умовах. Це трапилось на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мілітарний .

Але ЗСУ не зупинились і завдали згодом ще один удар. Боєприпас розірвався у кількох метрах від бойового відділення пускової установки комплексу протиповітряної оборони Тор-М2ДТ, що ймовірно призвело до значних пошкоджень машини і втрати особового складу окупантів.

Судячи з кадрів, після першого удару, снаряд влучив у передню частину дволанкового гусеничного шасі. Окупанти намагались загасити полум'я.

Як пише видання, ймовірно, для ураження Тор-М2ДТ були застосовані високоточні артилерійські 155-мм снаряди M982 Excalibur.

Так, російський Тор-М2ДТ уразили воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУ. Зокрема відомо, що система ППО окупантів була уражена біля села Челбурда в Олешківській міській громаді Херсонського району Херсонської області.

Як повідомлялось, українські сили за добу, 1 лютого, відбили атаки біля 14 населених пунктів Донбасу. Водночас окупанти не можуть демобілізуватися, їм не виплачують зарплати.

Нагадаємо, за даними на ранок четверга, 2 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 129 030 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.