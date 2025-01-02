Около отеля Trump Las Vegas взорвался Cybertuck: есть погибший и пострадавшие

В среду утром у входа в отель Trump Las Vegas в штате Невада (США) взорвался автомобиль компании Tesla Cybertuck. В результате взрыва есть погибший и пострадавшие, полиция рассматривает дело как возможный теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News и NBC News .

Пожарная служба округа Кларк подтвердила, что она отреагировала на возгорание транспортного средства в зоне парковки отеля Trump International (или же Trump Las Vegas) примерно в 08:40 утра по местному времени.

На пресс-конференции заместитель начальника пожарной охраны округа Кларк Томас Тачстоун заявил, что когда спасатели начали тушить пожар, они "в то время поняли, что вокруг автомобиля находится несколько человек с травмами".

В результате инцидента водитель Cybertuck погиб, семь человек пострадали. Чиновники попросили общественность пока держаться подальше от места происшествия.

Полиция предполагает, что мог быть совершен теракт

ABC пишет, что следователи не знают, что стало причиной взрыва. В частности, было ли что-то не так с самим автомобилем, либо что-то внешнее спровоцировало взрыв. Определение причины является ключевым направлением расследования.

Чиновник, проинформированный о расследовании, сообщил изданию, что на борту Tesla Cybertuck находился груз минометов, похожих на фейерверки. Следователи работают над установлением мотива и того, намеревался ли водитель встроить взрыв и если да, то почему.

Пока мотив не определен и другие причины не исключены, полиция рассматривает взрыва как возможное уголовное преступление и возможный акт террора. Сбор доказательств и расследования продолжается.

Реакция Илона Маска и сына Дональда Трампа

На событие отреагировал генеральный директор Tesla Илон Маск, компания которого производит автомобили Cybertuck.

"Вся старшая команда Tesla сейчас расследует этот вопрос. Опубликуем больше информации, как только что-нибудь узнаем. Мы никогда не видели ничего подобного", - написал он.

Буквально полчаса назад он сообщил, что уже установлена причина взрыва.

"Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большими фейерверками или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertuck, и не связан с самим транспортным средством. Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва", - резюмировал он.

Сын Трампа старшего Эрик Трамп, а также исполнительный вице-президент Trump Organization тоже опубликовал в соцсетях сообщение об инциденте.

"Сегодня утром поступило сообщение о возгорании электромобиля возле отеля Trump Las Vegas. Безопасность и благополучие наших гостей и персонала остаются главным приоритетом. Мы выражаем искреннюю благодарность пожарной службе Лас-Вегаса и местным правоохранительным органам за их быструю реакцию и профессионализм", - написал сын Дональда Трампа.