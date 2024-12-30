Біля Фінляндії зупинився танкер, що прямував до Росії: у чому причина

За даними видання, судно раніше дрейфувало у Фінській затоці, а потім кинуло якір південніше Ханко. Наразі фінська берегова охорона перебуває в контакті з екіпажем корабля.

Варто зауважити, що судно M/T Jazz не перевозить нафту, також зазначається, що інфраструктура на морському дні не постраждала. Водночас у район де перебуває M/T Jazz було відправлено буксир і патрульне судно Turva.

Також у береговій охороні Фінляндії додали, що цей інцидент не пов'язаний із нещодавнім пошкодженням кабелю Estlink 2.

Пошкодження кабелів у Фінській затоці

25 грудня між Естонією та Фінляндією пошкодили підводні кабелі зв'язку. У районі інциденту перебували два судна, одне з яких, ймовірно, належить російському тіньовому флоту. Президент Фінляндії Александр Стубб закликав протидіяти ризикам від таких суден.