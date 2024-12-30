Біля Фінляндії зупинився танкер, що прямував до Росії: у чому причина

У Фінляндії в районі півострова Ханко зупинилося зареєстроване в Панамі судно M/T Jazz, яке прямувало з Судану до Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За даними видання, судно раніше дрейфувало у Фінській затоці, а потім кинуло якір південніше Ханко. Наразі фінська берегова охорона перебуває в контакті з екіпажем корабля.
Варто зауважити, що судно M/T Jazz не перевозить нафту, також зазначається, що інфраструктура на морському дні не постраждала. Водночас у район де перебуває M/T Jazz було відправлено буксир і патрульне судно Turva.
Також у береговій охороні Фінляндії додали, що цей інцидент не пов'язаний із нещодавнім пошкодженням кабелю Estlink 2.
25 грудня між Естонією та Фінляндією пошкодили підводні кабелі зв'язку. У районі інциденту перебували два судна, одне з яких, ймовірно, належить російському тіньовому флоту. Президент Фінляндії Александр Стубб закликав протидіяти ризикам від таких суден.
Зауважимо, що вчора стало відомо, що зупинивши "тіньовий танкер" РФ Фінляндія запобігла кільком більш серйозним диверсіям. Судно могло продовжувати пошкоджувати підводні комунікації.
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