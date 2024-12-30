Возле Финляндии остановился танкер, направлявшийся в Россию: в чем причина

По данным издания, судно ранее дрейфовало в Финском заливе, а затем бросило якорь южнее Ханко. Сейчас финская береговая охрана находится в контакте с экипажем корабля.

Стоит заметить, что судно M/T Jazz не перевозит нефть, также отмечается, что инфраструктура на морском дне не пострадала. В то же время в район где находится M/T Jazz был отправлен буксир и патрульное судно Turva.

Также в береговой охране Финляндии добавили, что этот инцидент не связан с недавним повреждением кабеля Estlink 2.

Повреждение кабелей в Финском заливе

25 декабря между Эстонией и Финляндией повредили подводные кабели связи. В районе инцидента находились два судна, одно из которых, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту. Президент Финляндии Александр Стубб призвал противодействовать рискам от таких судов.