Неподалік від одного з населених пунктів Чорнобаївської територіальної громади вибухотехніки виявили нездетоновану ракету "Точка-У".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Зазначається, що вибухотехніки встановили, що ракета не здетонувала, а її бойова залишилася неушкодженою.

За словами начальника вибухотехнічного відділу поліції Херсонської області Володимира Перепелиці, знайдена ракета є частиною радянського зразка "Точка-У" з бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби.

"Вибухова хвиля від підриву цієї ракети мала бути дуже сильною. Ситуацію ускладнювало те, що вона влучила неподалік важливих ліній комунікацій. Тому було прийняте рішення перевезти смертоносну знахідку в більш безпечне місце та знешкодити з дотриманням усіх норм максимально безпечно", - пояснив Перепелиця.

Як пише пресслужба, бойову частину ракети закопали у котловані, щоб ґрунт взяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко. Після цього її було успішно знешкоджено.

Фото: Біля Чорнобаївки сапери виявили й знешкодили ракету "Точка-У" (facebook.com/khersonpolice.official)

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Крім того, під час тимчасової окупації російські військові замінували частину регіону, у тому ж числі поля та ліси.