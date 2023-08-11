Недалеко от одного из населенных пунктов Чернобыевской территориальной общины взрывотехники обнаружили недетонированную ракету "Точка-У".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Взрывотехники установили, что ракета не сдетонировала, а ее боевая осталась невредимой.

По словам начальника взрывотехнического отдела полиции Херсонской области Владимира Перепелицы, найденная ракета является частью советского образца "Точка-У" с боевой частью в виде модифицированной авиационной бомбы.

"Взрывная волна от подрыва этой ракеты должна была быть очень сильной. Ситуацию осложняло то, что она попала неподалеку важных линий коммуникаций. Поэтому было принято решение перевезти смертоносную находку в более безопасное место и обезвредить с соблюдением всех норм максимально безопасно", - пояснил Перепелица.

Как пишет пресс-служба, боевую часть ракеты закопали в котловане, чтобы почва взяла на себя основную детонацию, а обломки не разлетались далеко. После этого она была успешно обезврежена.

Фото: Возле Чернобаевки саперы обнаружили и обезвредили ракету "Точка-У" (facebook.com/khersonpolice.official)

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон, с другого берега реки. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Кроме того, во время временной оккупации российские военные заминировали часть региона, в том числе поля и леса.