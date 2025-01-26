Біля Часового Яру з'явились підрозділи "ахматівців" і "вагнерівців", - 24 ОМБр
У районі Часового Яру зафіксовано підрозділи "Ахмат", колишніх "вагнерівців" і формування "Русіч". В районі діють окупанти, що пройшли інтенсивну підготовку.
Про це заявив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"Це підготовлені бійці, які пройшли інтенсивну підготовку. Готові до дій, як в міській місцевості, так і в полях. Це 98-ма російська повітряно-десантна дивізія. Це люди, які вчаться штурмувати, вчаться брати рубежі. Також вони посилюються іншими підрозділами", - зазначив Полухін.
Він зауважив, що, за останньою інформацією, це підрозділи "Ахмат", до котрої увійшли колишні члени так званої ПВК "Вагнера", так і добровольче формування "Русіч".
Полухін також додав, що ситуація в районі Часового Яру є складною: окупанти щодня проводять штурми українських позицій, застосовуючи тактику малих груп і лобові атаки.
Водночас він зауважив, що цього тижня вдалося взяти в полон кількох російських десантників, які занадто близько наблизилися до українських позицій.
Ситуація в районі Часового Яру
Нагадаємо, що у Часовому Яру Донецької області тривають запеклі бої.
Окупанти активно застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України. Натомість українські військові відбивають атаки, утримуючи контроль над ключовими позиціями в місті та його околицях.
Зауважимо, що ще в липні 2024 року українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції.
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