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Возле Часового Яра появились подразделения "ахматовцев" и "вагнеровцев", - 24 ОМБр

Украина, Воскресенье 26 января 2025 17:09
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Возле Часового Яра появились подразделения "ахматовцев" и "вагнеровцев", - 24 ОМБр Фото: возле Часового Яра появились российские подразделения Ахмат и вагнеровцы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В районе Часового Яра зафиксированы подразделения "Ахмат", бывших "вагнеровцев" и формирования "Русич". В районе действуют оккупанты, прошедшие интенсивную подготовку.

Об этом заявил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"Это подготовленные бойцы, которые прошли интенсивную подготовку. Готовые к действиям, как в городской местности, так и в полях. Это 98-я российская воздушно-десантная дивизия. Это люди, которые учатся штурмовать, учатся брать рубежи. Также они усиливаются другими подразделениями", - отметил Полухин.

Он отметил, что, по последней информации, это подразделения "Ахмат", в которую вошли бывшие члены так называемой ЧВК "Вагнера", так и добровольческое формирование "Русич".

Полухин также добавил, что ситуация в районе Часового Яра является сложной: оккупанты ежедневно проводят штурмы украинских позиций, применяя тактику малых групп и лобовые атаки.

В то же время он отметил, что на этой неделе удалось взять в плен нескольких российских десантников, которые слишком близко приблизились к украинским позициям.

Ситуация в районе Часового Яра

Напомним, что в Часовом Яру Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

Оккупанты активно применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины. Зато украинские военные отражают атаки, удерживая контроль над ключевыми позициями в городе и его окрестностях.

Заметим, что еще в июле 2024 года украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Силы обороны заняли более выгодные позиции.

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