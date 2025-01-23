Біля Часового Яру росіяни спалили близько сотні своїх загиблих солдатів, - ОТУ "Луганськ"

Біля Часового Яру російські загарбники підпалили колектор, де після авіаудару ЗСУ 9 січня загинуло близько 100 їхніх військових. Це було зроблено для того, щоб не забирати тіла своїх солдатів і приховати великі втрати.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.

За його словами, 4-8 січня Сили оборони зафіксували активність противника в районі каналу Сіверський Донець.

Ворог використовував період густих туманів і обмежену видимість для переміщення по трубах каналу до колектора у Калинівці поблизу Часового Яру. За чотири дні зафіксували понад 100 окупантів.

"Противник облаштував укриття в колекторі. 9 січня по скупченню ворога був завданий авіаудар. Ймовірно, що та кількість особового складу, яка там накопичувалась - понад 100 осіб - була знищена", - розповів Запорожець.

А 21 січня, за словами речника, ворог організував підпал, імовірно, щоб приховати втрати та уникнути евакуаційних заходів.