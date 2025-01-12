Військовий розповів про ситуацію і тактику РФ у Часовому Ярі

У Часовому Ярі Донецької області йдуть активні міські бої. Росіяни намагаються потрапити на вогнетривкий комбінат та за мікрорайон "Канал".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова.

"У Часовому Ярі зараз йдуть активні міські бої. Ворог знову намагається лізти на комбінат (Часовоярський вогнетривкий комбінат, - ред). Українські воїни намагаються давати відсіч і у цьому поки що мають успіх", - розповів він.

Тактика РФ у Часовому Ярі

За словами військового, тактика окупантів біля Часового Яру доволі проста - росіяни намагаються кожного разу перегрупуватися, накопичити сили і вдарити знову.

"Тому у нас там вже доволі довгий час точаться саме такі бої. Вони накоплюють сили, вони лізуть за "Канал" (мікрорайон Часового Яру, - ред), вони лізуть на комбінат", - додав Трегубов.

Майор зазначив, що українські військові мають успіх у відбитті атак ворога, "але слід розуміти, що росіяни намагаються (атакувати, - ред) знов і знов".