Військовий розповів про ситуацію і тактику РФ у Часовому Ярі
У Часовому Ярі Донецької області йдуть активні міські бої. Росіяни намагаються потрапити на вогнетривкий комбінат та за мікрорайон "Канал".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова.
"У Часовому Ярі зараз йдуть активні міські бої. Ворог знову намагається лізти на комбінат (Часовоярський вогнетривкий комбінат, - ред). Українські воїни намагаються давати відсіч і у цьому поки що мають успіх", - розповів він.
Тактика РФ у Часовому Ярі
За словами військового, тактика окупантів біля Часового Яру доволі проста - росіяни намагаються кожного разу перегрупуватися, накопичити сили і вдарити знову.
"Тому у нас там вже доволі довгий час точаться саме такі бої. Вони накоплюють сили, вони лізуть за "Канал" (мікрорайон Часового Яру, - ред), вони лізуть на комбінат", - додав Трегубов.
Майор зазначив, що українські військові мають успіх у відбитті атак ворога, "але слід розуміти, що росіяни намагаються (атакувати, - ред) знов і знов".
Ситуація в районі Часового Яру
За добу, 11 січня, ЗСУ вдарили по чотирьох районах зосередження складу РФ. Загалом на фронті відбулося 184 бойових зіткнення.
Зокрема, на Краматорському напрямку РФ здійснила 27 спроб штурмів поблизу Часового Яру та Ступочок. До того ж, як повідомлялося нещодавно, російські війська вже кілька разів руйнували деякі позиції ЗСУ в Часовому Ярі і Торецьку.
Нагадаємо, що ще в липні 2024 року українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції.
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