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У Часовому Яру окупанти ховаються і накопичуються в трубах каналу, - ЗСУ

Часів Яр, Донецька область, Четвер 16 січня 2025 15:45
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У Часовому Яру окупанти ховаються і накопичуються в трубах каналу, - ЗСУ Фото: у Часовому Яру окупанти ховаються і накопичуються в трубах каналу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська намагаються просуватися на Торецькому напрямку. У Часовому Яру окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець-Донбас", щоб ховатися від негоди.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.

"Російські війська продовжують свої наступальні дії по всій лінії бойового зіткнення. Найскладніша обстановка - в районі Часового Яру і Торецька. За минулу добу зафіксовано 608 обстрілів у районі Торецька і 430 в районі Часового Яру", - розповів Запорожець.

За його словами, тактика ворога на Торецькому напрямку залишається незмінною: артилерійські обстріли, штурмові дії та мінування.

"Ворог зараз штурмує малими групами під прикриттям мінометів та FPV-дронів. Фіксуємо, що противник переміщується з протипіхотними мінами ТМ-62 і застосовує їх для мінування будівель та логістичних шляхів", - додав речник.

У Часовому Яру, як зазначив Запорожець, ворог використовує труби каналу "Сіверський Донець - Донець, щоб переховуватися у негоду, а потім рухатись далі при слушній можливості.

"Зараз на Донеччині часто спостерігається туман, і ворог активно це використовує, щоб накопичуватися в цих трубах, а потім переміщуватись вглиб міста. Наші оператори дронів фіксують такі переміщення, намагаються застосувати всі можливі засоби для знищення ворога", - розповів речник.

Ситуація в районі Часового Яру

Нагадаємо, що ще в липні 2024 року українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції.

Як нещодавно розповіли у ЗСУ, наразі у Часовому Ярі йдуть активні міські бої. Росіяни намагаються потрапити на вогнетривкий комбінат та за мікрорайон "Канал".

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