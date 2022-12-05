Біля будівель держорганів і не тільки. Путін заборонив мітинги на окремих локаціях

Згідно з документом, тепер мітинги в РФ буде заборонено проводити в будинках органів публічної влади та на прилеглих до них територіях, аеропортів, залізничних та автомобільних вокзалів, портів, у будинках та на території ВНЗ, шкіл та лікарень, земельних ділянках, де розташовані церкви та інші споруди.

Також заборона поширюється на території, що прилягають до інфраструктурних об'єктів.

Закон передбачає, що органи місцевої влади зможуть самі розширювати список локацій, де заборонено проведення мітингів.

Зазначимо, зараз у РФ заборонено проводити мітинги біля будівель резиденцій президента, судів, екстрених оперативних служб та установ Федеральної служби виконання покарань.