Біля будівель держорганів і не тільки. Путін заборонив мітинги на окремих локаціях

У Росії офіційно заборонили проводити мітинги на окремих локаціях, зокрема біля будівель державних органів.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", російський диктатор Володимир Путін підписав відповідний указ.
Згідно з документом, тепер мітинги в РФ буде заборонено проводити в будинках органів публічної влади та на прилеглих до них територіях, аеропортів, залізничних та автомобільних вокзалів, портів, у будинках та на території ВНЗ, шкіл та лікарень, земельних ділянках, де розташовані церкви та інші споруди.
Також заборона поширюється на території, що прилягають до інфраструктурних об'єктів.
Закон передбачає, що органи місцевої влади зможуть самі розширювати список локацій, де заборонено проведення мітингів.
Зазначимо, зараз у РФ заборонено проводити мітинги біля будівель резиденцій президента, судів, екстрених оперативних служб та установ Федеральної служби виконання покарань.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін посилює репресії проти населення Росії. Так 1 грудня набули чинності зміни до закону про "іноземних агентів".
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