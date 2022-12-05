Возле зданий госорганов и не только. Путин запретил митинги на отдельных локациях

Согласно документу, теперь митинги в РФ будет запрещено проводить в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения.

Также запрет распространяется и на территории, которые прилегают к инфраструктурным объектам.

Законом предусматривается, что органы местной власти смогут сами расширять список локаций, где запрещено проведение митингов.

Отметим, сейчас в РФ запрещено проводить митинги возле зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.