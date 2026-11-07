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Біля Білого дому затримали озброєного чоловіка, який чув голоси з наказом убити Трампа

06:35 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: будівля Білого дому (Getty Images)

Секретна служба США затримала поблизу Білого дому чоловіка з трьома одиницями вогнепальної зброї. Він заявив, що чує голоси, які наказують йому приїхати до Вашингтона і вбити Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Затримання сталося ввечері в четвер, 5 листопада. Співробітники Секретної служби підійшли до чоловіка, який поводився підозріло у припаркованому автомобілі.

За даними американських посадовців, затриманий розповів, що чує в голові голоси. Вони нібито наказували йому приїхати до столиці і вбити президента.

Невдовзі з'ясувалося, що автомобіль числиться викраденим. У ньому знайшли три одиниці вогнепальної зброї і десятки набоїв.

Підозрюваного звуть Ронні Йордрікс Гуаніпа Чрінос. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, це мігрант з Венесуели, який перебуває в США нелегально. До країни він потрапив через Техас у березні 2024 року.

Йому вже висунули звинувачення, зараз він перебуває під вартою Служби маршалів США.

У Білому домі ситуацію не прокоментували, переадресувавши запитання до Мінвнутрбезпеки та Секретної служби.

Погрози життю Трампа звучать не вперше. У ніч на 26 квітня за київським часом, під час вечері президента США з журналістами пулу Білого дому в готелі Washington Hilton, озброєний чоловік прорвався через пропускний пункт і відкрив вогонь. Трампа екстрено евакуювали, а одного з офіцерів охорони поранили, проте від загибелі його врятував бронежилет.

Стрільцем виявився 31-річний учитель Коул Аллен з каліфорнійського Торранса, якого затримали на місці. Згодом, за даними ЗМІ, він зізнався, що планував стріляти по посадовцях адміністрації Трампа.

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