Біля Білого дому затримали озброєного чоловіка, який чув голоси з наказом убити Трампа

Затримання сталося ввечері в четвер, 5 листопада. Співробітники Секретної служби підійшли до чоловіка, який поводився підозріло у припаркованому автомобілі.

За даними американських посадовців, затриманий розповів, що чує в голові голоси. Вони нібито наказували йому приїхати до столиці і вбити президента.

Невдовзі з'ясувалося, що автомобіль числиться викраденим. У ньому знайшли три одиниці вогнепальної зброї і десятки набоїв.

Підозрюваного звуть Ронні Йордрікс Гуаніпа Чрінос. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, це мігрант з Венесуели, який перебуває в США нелегально. До країни він потрапив через Техас у березні 2024 року.

Йому вже висунули звинувачення, зараз він перебуває під вартою Служби маршалів США.

У Білому домі ситуацію не прокоментували, переадресувавши запитання до Мінвнутрбезпеки та Секретної служби.