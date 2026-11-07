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У Белого дома задержали мужчину с оружием, которому голоса велели убить Трампа

06:35 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: здание Белого дома (Getty Images)

Секретная служба США задержала вблизи Белого дома мужчину с тремя единицами огнестрельного оружия. Он заявил, что слышит голоса, приказывающие ему приехать в Вашингтон и убить Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Задержание произошло вечером в четверг, 5 ноября. Сотрудники Секретной службы подошли к мужчине, который вел себя подозрительно в припаркованном автомобиле.

По данным американских чиновников, задержанный рассказал, что слышит в уме голоса. Они якобы предписывали ему приехать в столицу и убить президента.

Вскоре выяснилось, что автомобиль числится угнанным. В нем нашли три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов.

Подозреваемого зовут Ронни Йордрикс Гуанипа Чинос. По данным Министерства внутренней безопасности, это мигрант из Венесуэлы, находящийся в США нелегально. В страну он попал через Техас в марте 2024 года.

Ему уже предъявлены обвинения, сейчас он находится под стражей Службы маршалов США.

В Белом доме ситуацию не прокомментировали, переадресовав вопросы в Минвнутреннюю безопасность и Секретную службу.

Угрозы жизни Трампа звучат не в первый раз. В ночь на 26 апреля по киевскому времени, во время ужина президента США с журналистами пула Белого дома в отеле Washington Hilton, вооруженный мужчина прорвался через пропускной пункт и открыл огонь. Трампа экстренно эвакуировали, а одного из офицеров охраны ранили, однако от гибели его спас бронежилет.

Стрельцем оказался 31-летний учитель Коул Аллен из калифорнийского Торранса, задержанный на месте. Впоследствии, по данным СМИ, он признался, что планировал стрелять по должностным лицам администрации Трампа.

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