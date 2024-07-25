Біля берегів Туреччини знайшли гідроцикл з вибухівкою, - ЗМІ

Турецькі рятувальники виявили гідроцикл із вибухівкою на стамбульському пляжі Чаталджа. Поліція припускає, що він може належати Військово-морським силам України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Milliyet.
Першими гідроцикл у Чорному морі поблизу пляжу Чаталджа зранку четверга, 25 липня, помітили рятувальники. Вони одразу викликали поліцію.
За попередніми даними турецьких правоохоронців, гідроцикл, який, ймовірно, належить ВМС України, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа.
На знайденому гідроциклі було встановлено кілька камер, військове обладнання та вибухівка. Сам безпілотний морський мотоцикл має три метри в довжину та один метр в ширину.
Зазначається, що після проведення першочергових досліджень морський транспорт буде доставлено військовим для проведення більш ретельних експертиз.
Нагадаємо, у лютому у Литві на узбережжі місцевий мешканець виявив гідролокатор росіян. Його призначення - збирання розвідувальної інформації.
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