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У берегов Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой, - СМИ

Иллюстративное фото: у берегов Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Турецкие спасатели обнаружили гидроцикл со взрывчаткой на стамбульском пляже Чаталджа. Полиция предполагает, что он может принадлежать Военно-морским силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

Первыми гидроциклами в Черном море у пляжа Чаталджа утром четверга, 25 июля, заметили спасатели. Они сразу вызвали полицию.

По предварительным данным турецких правоохранителей, гидроцикл, который, вероятно, принадлежит ВМС Украины, дрейфовал и достиг стамбульского пляжа Чаталджа.

 

На найденном гидроцикле было установлено несколько камер, военное оборудование и взрывчатка. Сам беспилотный морской мотоцикл имеет три метра в длину и один метр в ширину.

Отмечается, что после проведения первоочередных исследований морской транспорт будет доставлен военным для проведения более тщательных экспертиз.

 

Напомним, в феврале в Литве на побережье местный житель обнаружил гидролокатор россиян. Его предназначение - сбор разведывательной информации.

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Турция