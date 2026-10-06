Біля берегів Сочі на танкері спалахнула масштабна пожежа (відео)

Біля берегів Сочі у морі спалахнула масштабна пожежа на танкері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними очевидців, палаюче судно перебуває в акваторії поруч із портом Сочі. Густий дим від пожежі видно з берега на значній відстані.

Ймовірно, горить нафтовий танкер. Через витік горючих матеріалів вогонь охопив не лише сам борт, а й поверхню води навколо нього.

У мережі припускають, що судно могло загорітися внаслідок атаки безекіпажних катерів (БЕК) або ударних безпілотників.

Офіційної інформації про причини пожежі, а також даних про можливих постраждалих або загиблих наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні російський дрон вдарив по комерційному судну у Чорному морі. Внаслідок атаки загинула людина, семеро отримали поранення.