У берегов Сочи на танкере вспыхнул масштабный пожар (видео)

У берегов Сочи в море вспыхнул масштабный пожар на танкере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным очевидцев, горящее судно находится в акватории рядом с портом Сочи. Густой дым от пожара виден с берега на значительном расстоянии.

Вероятно, горит нефтяной танкер. Из-за утечки горючих материалов огонь охватил не только сам борт, но и поверхность воды вокруг него.

В сети предполагают, что судно могло загореться в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) или ударных беспилотников.

Официальной информации о причинах пожара, а также данных о возможных пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, сегодня российский дрон ударил по коммерческому судну в Черном море. В результате атаки погиб человек, семеро получили ранения.