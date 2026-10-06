ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У берегов Сочи на танкере вспыхнул масштабный пожар (видео)

18:59 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
У берегов Сочи на танкере вспыхнул масштабный пожар (видео) Фото: возле Сочи горит танкер (скриншот)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

У берегов Сочи в море вспыхнул масштабный пожар на танкере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным очевидцев, горящее судно находится в акватории рядом с портом Сочи. Густой дым от пожара виден с берега на значительном расстоянии.

Вероятно, горит нефтяной танкер. Из-за утечки горючих материалов огонь охватил не только сам борт, но и поверхность воды вокруг него.

В сети предполагают, что судно могло загореться в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) или ударных беспилотников.

Официальной информации о причинах пожара, а также данных о возможных пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, сегодня российский дрон ударил по коммерческому судну в Черном море. В результате атаки погиб человек, семеро получили ранения.

Отметим, Турция и ООН готовят переговоры между Украиной и РФ о перемирии в Черном море. Речь идет о гарантиях безопасности для коммерческого судоходства, портов и энергетической инфраструктуры.

Их планируют провести в начале октября при посредничестве швейцарского "Центра гуманитарного диалога".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Сочи
Новости
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья