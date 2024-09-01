"1 вересня, о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус 3,5 бала за шкалою Ріхтера поблизу острова Крим", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають спеціалісти, джерело землетрусу знаходиться в східній частині Чорного моря, 20 ки на південий схід від узбережжя півострову Крим, на глибині 6 км.

"Землетрус не несе загрози для населення України", - підкреслюють сейсмологи.

Наскільки серйозним був землетрус

За класифікацією, як уточнюють спеціалісти, цей землетрус відноситься до ледве відчутний, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Біля берегів Криму зафіксували землетрус (gcsk.gov.ua)

Цікаво, що останній подібний землетрус з району Криму був зафіксований 22 червня 2023 року з магнітудою 4,8 бала за шкалою Ріхтера.