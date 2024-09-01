У берегов Крыма зафиксировали землетрясение 1 сентября. Его магнитуда составляет 3,5 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного центра специального контроля.
"1 сентября, 05:50:56 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера вблизи острова Крым", - говорится в сообщении.
Как отмечают специалисты, источник землетрясения находится в восточной части Черного моря, 20 км к юго-востоку от побережья полуострова Крым, на глубине 6 км.
"Землетрясение не несет угрозы для населения Украины", - подчеркивают сейсмологи.
По классификации, как уточняют специалисты, это землетрясение относится к едва ощутимому, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
У берегов Крыма зафиксировали землетрясение (gcsk.gov.ua)
Интересно, что последнее подобное землетрясение из района Крыма было зафиксировано 22 июня 2023 года с магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера.
В Украине не впервые фиксируют землетрясения. Так, 18 февраля, было зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области. Оно было с магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера) и произошло на глубине 5 км.
А 1 марта в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,6.
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