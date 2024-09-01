"1 сентября, 05:50:56 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера вблизи острова Крым", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, источник землетрясения находится в восточной части Черного моря, 20 км к юго-востоку от побережья полуострова Крым, на глубине 6 км.

"Землетрясение не несет угрозы для населения Украины", - подчеркивают сейсмологи.

Насколько серьезным было землетрясение

По классификации, как уточняют специалисты, это землетрясение относится к едва ощутимому, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

У берегов Крыма зафиксировали землетрясение (gcsk.gov.ua)

Интересно, что последнее подобное землетрясение из района Крыма было зафиксировано 22 июня 2023 года с магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера.