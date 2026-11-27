Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та EFE .

Аварія танкера Med Emre, на борту якого перебуває близько 7000 тонн дизельного палива, сталася в ніч на четвер, 26 листопада.

У корпусі судна утворилася пробоїна, всередину швидко почала надходити вода, і танкер нахилився майже на 90 градусів, після чого перекинувся.

Один член екіпажу загинув, ще 16 осіб вдалося врятувати.

До місця події направили спеціалізоване судно, призначене для боротьби з розливами палива. Разом із буксиром воно закріпило танкер. Якщо паливо почне витікати, рятувальники зможуть оперативно вжити заходів для локалізації забруднення.

За оцінкою портової влади, вантажні цистерни поки що не пошкоджені.

Сьогодні водолази мають обстежити корпус Med Emre та оцінити його стійкість. Якщо стан судна дозволить, його спробують відбуксирувати до захищеної гавані.

Потім планується відкачати паливо методом "гарячої врізки": фахівці встановлять клапани на вантажні цистерни та перекачають дизель на інше судно.

Операція може тривати кілька тижнів, а за поганої погоди - кілька місяців.

Танкер довжиною близько 120 метрів належить турецькій компанії YMN і ходить під прапором Мальти. Він перевозив паливо для іспанської нафтової компанії Moeve.

Іспанська влада активувала другий рівень Національного морського плану надзвичайних ситуацій через загрозу витоку пального. Це передбачає залучення додаткових державних ресурсів для локалізації можливого забруднення та захисту морської екосистеми й узбережжя.