У берегов Ибицы перевернулся танкер с 7000 тонн дизельного топлива на борту. Испания объявила чрезвычайную ситуацию, острову грозит экологическая катастрофа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и EFE .

Авария танкера Med Emre, на борту которого находится около 7000 тонн дизельного топлива, произошла в ночь на четверг, 26 ноября.

В корпусе судна образовалась пробоина, внутрь быстро начала поступать вода, и танкер наклонился почти на 90 градусов, после чего опрокинулся.

Один член экипажа погиб, еще 16 человек удалось спасти.

К месту происшествия направили специализированное судно, предназначенное для борьбы с разливами топлива. Вместе с буксиром оно закрепило танкер. Если топливо начнет утекать, спасатели смогут оперативно принять меры по локализации загрязнения.

По оценке портовых властей, грузовые цистерны пока не повреждены.

Сегодня водолазы должны обследовать корпус Med Emre и оценить его устойчивость. Если состояние судна позволит, его попытаются отбуксировать в защищенную гавань.

Затем планируется откачать топливо методом "горячей врезки": специалисты установят клапаны на грузовые цистерны и перекачают дизель на другое судно.

Операция может длиться несколько недель, а при плохой погоде – несколько месяцев.

Танкер протяженностью около 120 метров принадлежит турецкой компании YMN и ходит под флагом Мальты. Он перевозил топливо для испанской нефтяной компании Moeve.

Испанские власти активировали второй уровень Национального морского плана чрезвычайных ситуаций из-за угрозы утечки горючего. Это подразумевает привлечение дополнительных государственных ресурсов для локализации возможного загрязнения и защиты морской экосистемы и побережья.