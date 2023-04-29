Біля берегів Аляски стався сильний землетрус

Біля берегів Аляски стався землетрус, магнітуда якого склала 6,2 бали за шкалою Ріхтера.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 680 км від міста Анкоридж і за 257 км від міста Санд-Пойнт. Осередок залягав на глибині 77 кілометрів.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.