Біля берегів Аляски стався сильний землетрус

Біля берегів Аляски стався землетрус, магнітуда якого склала 6,2 бали за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 680 км від міста Анкоридж і за 257 км від міста Санд-Пойнт. Осередок залягав на глибині 77 кілометрів.
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
Нагадаємо, 12 квітня землетрус було зафіксовано поблизу міста Яремче Івано-Франківської області. Він був ледь відчутний потужністю 2,5 бали.
Крім того, 23 квітня на архіпелазі Бату в Індонезії зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 та 5,9, була загроза цунамі.
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