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У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Фото: У берегов Аляски произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У берегов Аляски произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 680 км от города Анкоридж и в 257 км от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 77 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 12 апреля землетрясение было зафиксировано вблизи города Яремче Ивано-Франковской области. Он был едва ощутим мощностью 2,5 балла.

Кроме того, 23 апреля на архипелаге Бату в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 и 5,9, была угроза цунами.

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Аляска