У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

У берегов Аляски произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков располагался в 680 км от города Анкоридж и в 257 км от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 77 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, 12 апреля землетрясение было зафиксировано вблизи города Яремче Ивано-Франковской области. Он был едва ощутим мощностью 2,5 балла.
Кроме того, 23 апреля на архипелаге Бату в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 и 5,9, была угроза цунами.
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