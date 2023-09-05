Біля Бердянська гучні вибухи, окупанти заявили про збиття ракети

У районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області сталися гучні вибухи. Окупанти заявили про нібито "збиття" ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, судячи за інформацію по Бердянському району, сьогоднішній ранок біля Бердянську та в селі Осипенко додасть цифр в щоденний рапорт Генштабу ЗСУ.
"З місця кажуть “мінуснуло” гучно, ефектно та яскраво… Чекаємо на подробиці", - додав він.
В Telegram-каналі "Бердянськ Сьогодні" підтверджують, що вибухи були дійсно гучними.
"Осипенко та села поряд, ви як? Якщо бердянці кажуть, що у місті вікна тряслись та речі з полиць падали, то як же в вас було гучно?!" - йдеться в повідомленні.
При цьому окупанти поспішили відрапортувати, що нібито ППО збила ракету поблизу Бердянська, хоча звуків роботи ППО не було чутно.
"На відміну від звуків детонації, які мешканці деяких сіл чують досі!" - додали в Telegram-каналі.
Вибухи на тимчасово окупованих територіях
Вівторок, 5 вересня, багатий на "бавовну". Так, сьогодні РБК-Україна з власних джерел стало відомо, що СБУ провела спецоперацію на тимчасово окупованій території Луганської області, підірвавши Юрія Афанасьєвського, який очолював митницю і був "фінансистом" ватажка луганських окупантів Леоніда Пасічника.
Крім того, увечері в понеділок, 4 вересня, сталися вибухи у селищі Веселе, яке розташоване за 50 км від тимчасово окупованого Мелітополя. Цю ділянку загарбники вважають своїм "глибоким тилом".
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