В "ЛНР" підірвали головного "митника" та "фінансиста" Пасічника, - джерела

У так званій "ЛНР" підірвали Юрія Афанасьєвського, який очолював митницю та був "фінансистом" ватажка луганських окупантів Леоніда Пасечника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела в СБУ.

Відомо, що його підірвали у власному помешканні. При цьому сам Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

Крім того, джерела підтвердили РБК-Україна, що ця чергова "бавовна" - справа рук СБУ.

Що відомо про Афанасьєвського?

Він є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ, відомий тим, що став "фінансистом" ватажка так званої "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Він "відмивав" кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На Афанасьєвського накладені персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії.

Нагадаємо, в кінці липня російські пропагандисти заявили, що в Україні ліквідували командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова, більше відомого як "Ташкент".

Крім того, 11 липня, під час вибухів у Бердянську, епіцентром яких був готель "Дюна", було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Також раніше в українській розвідці підтвердили інформацію про ліквідацію у російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.