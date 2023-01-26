Біля Бахмута вмирає батальйон РФ в день. Втрати за 2 місяці дорівнюють двом війнам в Чечні

"Лише за минулу добу, 25 січня, за даними Генштабу, ворог втратив убитими 600-700 осіб, тобто майже батальйон. Це не враховуючи поранених. За два місяці спроб прорвати нашу оборону втрати противника співмірні з двома чеченськими війнами", - сказав він

За його словами, ворог намагається здійснити прорив на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямку. Тільки на бахмутській ділянці фронту відбулося 199 обстрілів, 35 бойових зіткнень.

"Проте наші сили оборони не дали ворогу досягнути успіху. У напрямку Мар’їнки, Вугледара, Павлівки ворог намагався вести активні дії, провів 28 штурмів за добу, здійснив 264 обстріли, втративши 141 людину вбитими, 165 пораненими", - навів цифри Череватий.