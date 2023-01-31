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Біля Бахмута українські війська знищили чергову позицію ворога: подробиці

Фото: біля Бахмута українські війська знищили чергову позицію ворога (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На підступах до Бахмута українські прикордонники знищили чергову позицію ворожих. Внаслідок точних ударів ліквідовано п'ятьох окупантів, ще четверо поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Українські військові розповіли, що стрілецький підрозділ РФ облаштував у лісосмузі імпровізований бліндаж. Прикордонникам вдалося вистежити місце укриття ворожої піхоти та вдарити по ньому з мінометів.

"Вогневий наліт зруйнував інженерну забудову, поховавши під завалами 5 загарбників. Ще 4 окупанти поранені", - розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що намагаючись захопити Бахмут, російські окупанти зазнають великих втрат і не вважають своїх людей. Число загиблих із боку ворога йде на тисячі.

Також у Міноборони заявили, що російські окупанти посилюють наступ на сході, у тому числі і на Бахмутському напрямку, там тривають тяжкі бої.

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