Біля Бахмута українські війська знищили чергову позицію ворога: подробиці

На підступах до Бахмута українські прикордонники знищили чергову позицію ворожих. Внаслідок точних ударів ліквідовано п'ятьох окупантів, ще четверо поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .
Українські військові розповіли, що стрілецький підрозділ РФ облаштував у лісосмузі імпровізований бліндаж. Прикордонникам вдалося вистежити місце укриття ворожої піхоти та вдарити по ньому з мінометів.
"Вогневий наліт зруйнував інженерну забудову, поховавши під завалами 5 загарбників. Ще 4 окупанти поранені", - розповіли у ДПСУ.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що намагаючись захопити Бахмут, російські окупанти зазнають великих втрат і не вважають своїх людей. Число загиблих із боку ворога йде на тисячі.
Також у Міноборони заявили, що російські окупанти посилюють наступ на сході, у тому числі і на Бахмутському напрямку, там тривають тяжкі бої.
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