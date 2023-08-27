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Біля Австралії розбився літак з військовослужбовцями США

Фото: літак США розбився біля берегів Австралії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Військовий літак США розбився на території австралійського острова Мелвілл. На його борту знаходилось 23 військовослужбовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що літак розбився під час спільних навчань разом з Австралією та Філіппінами. На місце інциденту прибула поліція та рятувальники, наразі даних щодо постраждалих немає. Видання зазначає, що відомо про непричетність автралійського персоналу до аварії.

Зараз в Дарвіні, що знаходиться поруч, дислокується близько 150 морських піхотинців США.

Спільні навчання США, Австралії, Японії та Філіппін

Зазначимо, що навчання відбулись на фоні того, як Китай чинив тиск на Філіппіни, не дозволяючи поповнити контингент у їхніх законних водах Південно-Китайського моря.

У навчаннях взяли участь найбільший есмінець Морських сил самооборони Японії Izumo та есмінець Samidare. Крім того, в навчаннях брали участь прибережний бойовий корабель ВМС США Mobile, десантний австралійський корабель Canberra, фрегат Anzac, а також винищувачі F-35A і десантний корабель ВМС Філіппін Dabao Del Su.

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