Возле Австралии разбился самолет с военнослужащими США

Отмечается, что самолет разбился во время совместных учений вместе с Австралией и Филиппинами. На место инцидента прибыла полиция и спасатели, пока данных пострадавших нет. Издание отмечает, что известно о непричастности автралийского персонала к аварии.

Сейчас в находящемся рядом Дарвине дислоцируется около 150 морских пехотинцев США.

Совместные учения США, Австралии, Японии и Филиппин.

Отметим, что учения прошли на фоне того, как Китай оказывал давление на Филиппины, не позволяя пополнить контингент в их законных водах Южно-Китайского моря.

В учениях приняли участие величайший эсминец Морских сил самообороны Японии Izumo и эсминец Samidare. Кроме того, в учениях принимали участие прибрежный корабль ВМС США Mobile, десантный австралийский корабль Canberra, фрегат Anzac, а также истребители F-35A и десантный корабль ВМС Филиппин Dabao Del Su.

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