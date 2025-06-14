Більшу частину України накриють дощі, місцями можливі грози: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

"Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів; вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі короткочасні дощі, подекуди грози", - пише Укргідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +20 до +24 вдень;

на півночі коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +19 до +22 вдень;

на півдні коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +22 до +25 вдень;

на сході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +20 до +22 вдень.

Фото: погода на 14 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

У Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вночі у Київській області температура коливатиметься від +9 до +14, а вдень - від +18 до +23. У Києві ж вночі - +12 - +14, а вдень - від +18 до +20.