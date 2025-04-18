Більшості українців підвищать зарплати: які плани керівників підприємств на 2025 рік

За даними опитування, респонденти очікують більш висок витрати на оплату праці одного найманого працівника.

Баланс відповідей становить 60,1% (у IV кварталі 2024 року - 56,5%, у III кварталі - 52,9%, у II кварталі - 54,8%, у I кварталі - 62,6%).



Найвищі очікування - у підприємств переробної промисловості; Найнижчі очікування - у підприємств енерго- та водопостачання.



Квартальне опитування проводилося з 3 лютого до 3 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Зарплати в Україні

За даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме на 16,7%, реальної (з урахуванням інфляції) на 3,8%. НБУ очікує, що середня зарплата у 2025 році становитиме 24,8 тисяч гривень. Мінекономіки прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24,4 тисяч гривень.