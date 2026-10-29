Без більшості та з арабським фактором: Ауслендер пояснив, чому Ізраїль чекають нові вибори

За таких умов країна опинилася перед вибором: складні коаліційні домовленості про уряд єдності або ж повторні вибори. При цьому внутрішньополітичні торги не зупинять підготовку Ізраїлю до неминучої військової ескалації з Іраном.

Жодної сенсації та несподіваний фактор арабських партій

За словами аналітика, підсумки виборів зберегли традиційний розкол ізраїльського суспільства приблизно навпіл. Прогнози соціологів, які пророкували перше місце опозиції та партії Гаді Айзенкота, не справдилися.

"Я жодної сенсації не бачу. Плюс-мінус розклад залишається колишнім. Голоси діляться приблизно навпіл між опозиційним блоком і блоком Нетаньяху. У Нетаньягу є невелика перевага за кількістю мандатів (близько 53 проти 49 в опозиції), але це не та переконлива перемога, яка дає змогу самостійно сформувати коаліцію", - зазначив Ауслендер.

Головним сюрпризом виборчих перегонів стали арабські партії, які сумарно отримали близько 18 мандатів. Оскільки більшість єврейських політиків правоцентристського крила відмовляються входити з ними до коаліції, це остаточно блокує швидке створення уряду.

Причиною порівняно слабкого результату опозиції експерт називає відсутність конструктивної програми. Вся кампанія будувалася на взаємній критиці та залякуванні виборців.

"Соціологи видавали бажане за дійсне. Опозиція не добрала, тому що не запропонувала людям конструктивного порядку денного. Вся кампанія будувалася за принципом: "Не голосуйте за них, бо буде катастрофа". Нетаньягу лякав урядом з арабами, а опозиція згадувала йому події 7 жовтня та звинувачувала у провалах", - підкреслив оглядач.

Сценарії розвитку подій: уряд єдності чи повторні вибори

Ауслендер виділяє два основних варіанти подальшого перебігу подій:

Уряд національної єдності: Об'єднання блоків Нетаньягу та Айзенкота з залученням інших правосіоністських партій. Така коаліція мала б понад 65 мандатів, проте ключовим каменем спотикання є посада прем'єр-міністра. Нетаньягу не погодиться поступитися першою чергою у ротаційному уряді, а для Айзенкота це загрожує політичним провалом за прикладом Бені Ганца. Повторні вибори (найімовірніший сценарій): Якщо коаліційні переговори зайдуть у глухий кут, Нетаньягу залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра перехідного уряду, а країна навесні піде на нове голосування.

"Тобто Нетаньягу і не виграв ці вибори, і не зазнав розгромної поразки. Він має великий шанс продовжувати керувати урядом - як мінімум до нових виборів. Тому найбільш ймовірний сценарій - це повторні вибори та перехідний уряд під його керівництвом", - вважає експерт.

Військовий вектор: війна з Іраном неминуча

Політична невизначеність всередині країни не вплине на зовнішньополітичні та безпекові пріоритети Ізраїлю. За оцінкою Сергія Ауслендера, пряме військове зіткнення з Тегераном є лише питанням часу.

"Війна з Іраном неминуча, на мій погляд, і вона станеться. Головним своїм завданням Нетаньягу вважає обрушити іранський режим, що вирішить масу проблем у галузі безпеки. Для нього це фактично остання каденція, і він прагне увійти в історію як переможець Ірану", - заявив військовий оглядач.

Що це означає для України

Стосовно українсько-ізраїльських взаємин експерт закликає не очікувати суттєвих публічних поворотів чи зміни офіційної риторики. Ізраїльське керівництво наразі повністю зосереджене на власних фронтах: Газі, Лівані, Сирії та протистоянні з Іраном.

Водночас практична співпраця між країнами продовжується у закритому форматі.

"Зміна акцентів щодо РФ чи України малоймовірна. Зараз Нетаньягу просто не до України - у нас вистачає своїх гострих проблем. Співпраця по лінії розвідок і спецслужб триває, але виходити в публічну чи зовнішньополітичну площину вона наразі не буде", - резюмував Сергій Ауслендер.