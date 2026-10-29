Без большинства и с арабским фактором: Ауслендер объяснил, почему Израиль ждут новые выборы

В таких условиях страна оказалась перед выбором: сложные коалиционные договоренности о правительстве единства или повторные выборы. При этом внутриполитические торги не остановят подготовку Израиля к неизбежной военной эскалации с Ираном.

Никакой сенсации и неожиданный фактор арабских партий

По словам аналитика, итоги выборов сохранили традиционный раскол израильского общества примерно пополам. Прогнозы социологов, предсказывавших первое место оппозиции и партии Гади Айзенкота, не оправдались.

"Я никакой сенсации не вижу. Плюс-минус расписание остается прежним. Голоса делятся примерно пополам между оппозиционным блоком и блоком Нетаньяху. У Нетаньяху есть небольшое преимущество по количеству мандатов (около 53 против 49 в оппозиции), но это не та убедительная победа, которая позволяет самостоятельно сформировать коалицию", - отметил Ауслендер.

Главным сюрпризом избирательной гонки стали арабские партии, суммарно получившие около 18 мандатов. Поскольку большинство еврейских политиков правоцентристского крыла отказываются входить с ними в коалицию, это окончательно блокирует скорейшее создание правительства.

Причиной относительно слабого результата оппозиции эксперт называет отсутствие конструктивной программы. Вся кампания строилась на взаимной критике и запугивании избирателей.

"Социологи выдавали желаемое за действительное. Оппозиция не добрала, потому что не предложила людям конструктивной повестки дня. Вся кампания строилась по принципу: "Не голосуйте за них, потому что будет катастрофа". Нетаньяху пугал правительством с арабами, а оппозиция вспоминала ему события 7 октября и обвиняла в провалах", - подчеркнул обозреватель.

Сценарии развития событий: правительство единства или повторные выборы

Ауслендер выделяет два основных варианта дальнейшего хода событий:

Правительство национального единства: объединение блоков Нетаньяху и Айзенкота с привлечением других правосионистских партий. Такая коалиция имела более 65 мандатов, однако ключевым камнем преткновения является должность премьер-министра. Нетаньяху не согласится уступить первую очередь в ротационном правительстве, а для Айзенкота это чревато политическим провалом по примеру Бени Ганца. Повторные выборы (вероятнейший сценарий): Если коалиционные переговоры зайдут в тупик, Нетаньяху останется исполняющим обязанности премьер-министра переходного правительства, а страна весной пойдет на новое голосование.

"То есть Нетаньяху и не выиграл эти выборы, и не потерпел разгромное поражение. Он имеет большой шанс продолжать руководить правительством - как минимум до новых выборов. Поэтому наиболее вероятный сценарий - это повторные выборы и переходное правительство под его руководством", - считает эксперт.

Военный вектор: война с Ираном неизбежна

Политическая неопределенность внутри страны не повлияет на внешнеполитические и приоритеты безопасности Израиля. По оценке Сергея Ауслендера, прямое военное столкновение с Тегераном только вопрос времени.

"Война с Ираном неизбежна, на мой взгляд, и она произойдет. Главной своей задачей Нетаньяху считает обрушить иранский режим, что решит массу проблем в области безопасности. Для него это фактически последняя каденция, и он стремится войти в историю как победитель Ирана", - заявил военный обозреватель.

Что это значит для Украины

Относительно украинско-израильских отношений эксперт призывает не ожидать существенных публичных поворотов или смены официальной риторики. Израильское руководство полностью сосредоточено на собственных фронтах: Газе, Ливане, Сирии и противостоянии с Ираном.

В то же время, практическое сотрудничество между странами продолжается в закрытом формате.

"Изменение акцентов в отношении РФ или Украины маловероятно. Сейчас Нетаньяху просто не в Украину - у нас хватает своих острых проблем. Сотрудничество по линии разведок и спецслужб продолжается, но выходить в публичную или внешнеполитическую плоскость оно пока не будет", - резюмировал Сергей Ауслендер.