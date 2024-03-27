У Києві та низці регіонів України повітряна тривога: росіяни підняли Ту-22м3

Що відомо про Ту-22м3

Зазначимо, що Ту-22м3 запускають надзвукові ракети типу Х-22, які українська протиповітряна оборона ще жодного разу не перехопила.

Такі ракети неодноразово використовували для обстрілу мирних міст України. Вони потрапляли по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Зокрема, така ракета потрапила до житлового будинку у Дніпрі, внаслідок чого були сильні руйнування.

Більш детально про Ту-22м3 - у матеріалі РБК-Україна.

До речі, детальніше про те, які аеродроми Росія використовує для ударів по Україні і як по них прилітають "удари у відповідь" можете дізнатися в ще одному матеріалі РБК-Україна.

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