RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде регионов Украины воздушная тревога: россияне подняли Ту-22м3

Иллюстративное фото: в большинстве регионов Украины воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В большинстве регионов Украины сегодня, 27 марта, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является активность российской стратегической авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По состоянию на 22:09 воздушная тревога объявлена в: Житомирской, Киевской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

По информации Воздушных сил ВСУ, над акваторией Черного моря фиксируют два российских самолета Ту-22м3. 

Обновлено 22:13

Воздушную тревогу также объявили в Киеве. 

Обновлено 22:16

Зафиксированы пуски ракет Х-22 в направлении южных областей, сообщили Воздушные силы. Военные призвали жителей Одесской области пройти в укрытия. 

Что известно о Ту-22м3

Отметим, что Ту-22м3 запускают сверхзвуковые ракеты типа Х-22, которые украинская противовоздушная оборона еще ни разу не перехватила.

Такие ракеты неоднократно использовали для обстрелов мирных городов Украины. Они попадали по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

В частности, такая ракета попала в жилой дом в Днепре, в результате чего были сильные разрушения.

Более детально о Ту-22м3 - в материале РБК-Украина.

К слову, более детально о том, какие аэродромы Россия использует для ударов по Украине и как по ним прилетают "ответные удары" можете узнать в еще одном материале РБК-Украина.

Срочные и важные новости о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореРосавиацияВоздушные силы УкраиныВойна России против УкраиныВоздушная тревога