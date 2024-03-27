В Киеве и ряде регионов Украины воздушная тревога: россияне подняли Ту-22м3

Что известно о Ту-22м3

Отметим, что Ту-22м3 запускают сверхзвуковые ракеты типа Х-22, которые украинская противовоздушная оборона еще ни разу не перехватила.

Такие ракеты неоднократно использовали для обстрелов мирных городов Украины. Они попадали по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

В частности, такая ракета попала в жилой дом в Днепре, в результате чего были сильные разрушения.

Более детально о Ту-22м3 - в материале РБК-Украина.

К слову, более детально о том, какие аэродромы Россия использует для ударов по Украине и как по ним прилетают "ответные удары" можете узнать в еще одном материале РБК-Украина.

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