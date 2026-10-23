UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У більшості регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 23 жовтня (колаж РБК-Україна)

Сьогодні, 23 жовтня, в більшості регіонів України пройдуть дощі. Повітря місцями прогріє до +20°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Укаїні буде хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні, крім заходу та сходу, дощі.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

Фото: якою буде погода в Україні 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17°, у Києві 14-16°.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві