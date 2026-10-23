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В большинстве регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 23 октября (коллаж РБК-Украина)

Сегодня, 23 октября, в большинстве регионов Украины пройдут дожди. Воздух местами прогреет до +20°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем по всей стране, кроме заката и востока, дожди.

Ветер юго-восточный, на западе страны западный, 5-10 м/с.

Температура днем 12-17 °, на юге страны до 20 °.

Фото: какой будет погода в Украине 23 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, ожидаются дожди.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17 °, в Киеве 14-16 °.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

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