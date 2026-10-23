В большинстве регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем по всей стране, кроме заката и востока, дожди.

Ветер юго-восточный, на западе страны западный, 5-10 м/с.

Температура днем 12-17 °, на юге страны до 20 °.

Фото: какой будет погода в Украине 23 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, ожидаются дожди.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17 °, в Киеве 14-16 °.