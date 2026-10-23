У більшості регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 23 жовтня, в більшості регіонів України пройдуть дощі. Повітря місцями прогріє до +20°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Укаїні буде хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні, крім заходу та сходу, дощі.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

Фото: якою буде погода в Україні 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17°, у Києві 14-16°.