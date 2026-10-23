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У більшості регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У більшості регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 23 жовтня (колаж РБК-Україна)
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Сьогодні, 23 жовтня, в більшості регіонів України пройдуть дощі. Повітря місцями прогріє до +20°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Укаїні буде хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні, крім заходу та сходу, дощі.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

У більшості регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17°, у Києві 14-16°.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

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