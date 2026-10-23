В большинстве регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня
07:00 23.10.2026 Пт
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Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 23 октября (коллаж РБК-Украина)
Сегодня, 23 октября, в большинстве регионов Украины пройдут дожди. Воздух местами прогреет до +20°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем по всей стране, кроме заката и востока, дожди.
Ветер юго-восточный, на западе страны западный, 5-10 м/с.
Температура днем 12-17 °, на юге страны до 20 °.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, ожидаются дожди.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 12-17 °, в Киеве 14-16 °.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.