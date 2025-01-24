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У більшості областей України оголосили тривогу через загрозу балістики

П'ятниця 24 січня 2025 20:04
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У більшості областей України оголосили тривогу через загрозу балістики Фото: у більшості областей України оголосили тривогу через загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У більшості областей України ввечері 24 січня оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу", - попередили у Повітряних силах

Карта повітряних тривог станом на 20:04

У більшості областей України оголосили тривогу через загрозу балістики

Обстріл України 24 січня

Росія в ніч на 24 січня випустила по Україні 58 дронів. Протиповітряна оборона працювала у семи областях України.

Сили протиповітряної оборони знищили 25 дронів. ППО працювала у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.

Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зокрема, у Київській області уламки ворожих дронів впали у двох районах. Були пошкоджені будинки, зокрема, у місті Глеваха спалахнула багатоповерхівка.

Відомо, що у Київській області внаслідок атаки загинули троє осіб.

Крім того, одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "Шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва діаметром 4 метри. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

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