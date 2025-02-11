У більшості областей України оголошено тривогу: є загроза балістики та КАБів

Зранку, 11 лютого, у більшості областей України знову оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики та керованих авіабомб, а також фіксація дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні о 05:03.
Через декілька хвилин військові почали фіксували швидкісну ціль у Сумській та Полтавській областях.
Крім того, глава Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування КАБів по регіону. Згодом, о 05:12, інформацію підтвердили військові.
"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Водночас, над низкою регіонів досі перебувають ворожі БпЛА.
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