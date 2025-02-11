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В большинстве областей Украины объявлена тревога: есть угроза баллистики и КАБов

Фото: для Украины существует угроза обстрела (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 11 февраля, в большинстве областей Украины снова объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики и управляемых авиабомб, а также фиксация дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в 05:03.

Через несколько минут военные начали фиксировали скоростную цель в Сумской и Полтавской областях.

Кроме того, глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе применения КАБов по региону. Впоследствии, в 05:12, информацию подтвердили военные.

"Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В то же время, над рядом регионов до сих пор находятся вражеские беспилотники. В частности, по состоянию на 05:16 движение дронов россиян следующее:

  • БпЛА на юге Черниговской области, курс южный;
  • БпЛА на востоке Киевской области, курс - южный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Харьковской области, курс - восточный.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:16 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Атака РФ по Украине

Напомним, в эту ночь с 10 на 11 февраля, российские оккупанты осуществили комбинированную атаку по Украине. Враг запустил дроны и крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Кроме того, существовала угроза применения баллистики.

Исходя из курса направления вражеских ракет и того, где их фиксировали, атака была осуществлена конкретно на Полтавскую область. Кроме того, местные каналы писали о звуках взрывов регионе. Было ли это сбитие вражеских целей, либо прилеты, пока неизвестно. Официальных комментариев пока еще не было.

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