В большинстве областей Украины объявлена тревога: есть угроза баллистики и КАБов

Атака РФ по Украине

Напомним, в эту ночь с 10 на 11 февраля, российские оккупанты осуществили комбинированную атаку по Украине. Враг запустил дроны и крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Кроме того, существовала угроза применения баллистики.

Исходя из курса направления вражеских ракет и того, где их фиксировали, атака была осуществлена конкретно на Полтавскую область. Кроме того, местные каналы писали о звуках взрывов регионе. Было ли это сбитие вражеских целей, либо прилеты, пока неизвестно. Официальных комментариев пока еще не было.

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