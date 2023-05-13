На півдні України пролунали вибухи, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

Оновлено 2:39

За словами Кіма, всі пожежі у Миколаєві ліквідовано. На щастя, обійшлося без жертв, троє людей отримали поранення.

Оновлено 2:29

Мер Миколаєва заявив, що в результаті обстрілу троє людей отримали поранення. Одного з них забрала "швидка", а двом надали допомогу на місці.

Оновлено 2:24

У Києві та області оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 2:17

Мер Миколаєва повідомив, що виникла пожежа на підприємстві, рятувальники працюють на місці події. За його словами, поряд постраждали житлові будинки. В одній із п'ятиповерхівок вибито практично всі вікна, пожежі у трьох квартирах.

"Щодо постраждалих – з'ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі", - додав він.

Оновлено 2:08

За інформацією голови Миколаївської ОВА, внаслідок обстрілу виникла пожежа на 1 поверсі житлової п'ятиповерхівки.

Оновлено 1:59

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в результаті російського обстрілу виникла пожежа. На місці працюють рятувальники.

"Все логічно. Атакували ковбасу, потім нашу рябу, потім хліб", - додав Кім.

"Друзі, з'ясовуємо інформацію. Усі служби відпрацьовують", - зазначив мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Жителів обласного центру закликали залишатися в укриттях та не ігнорувати оголошення про повітряну тривогу.