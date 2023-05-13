На півдні України пролунали вибухи, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

Сьогодні вночі, 13 травня, у більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу, у Миколаєві та Херсоні було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 2:39
За словами Кіма, всі пожежі у Миколаєві ліквідовано. На щастя, обійшлося без жертв, троє людей отримали поранення.
Оновлено 2:29
Мер Миколаєва заявив, що в результаті обстрілу троє людей отримали поранення. Одного з них забрала "швидка", а двом надали допомогу на місці.
Оновлено 2:24
У Києві та області оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 2:17
Мер Миколаєва повідомив, що виникла пожежа на підприємстві, рятувальники працюють на місці події. За його словами, поряд постраждали житлові будинки. В одній із п'ятиповерхівок вибито практично всі вікна, пожежі у трьох квартирах.
"Щодо постраждалих – з'ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі", - додав він.
Оновлено 2:08
За інформацією голови Миколаївської ОВА, внаслідок обстрілу виникла пожежа на 1 поверсі житлової п'ятиповерхівки.
Оновлено 1:59
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в результаті російського обстрілу виникла пожежа. На місці працюють рятувальники.
"Все логічно. Атакували ковбасу, потім нашу рябу, потім хліб", - додав Кім.
"Друзі, з'ясовуємо інформацію. Усі служби відпрацьовують", - зазначив мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Жителів обласного центру закликали залишатися в укриттях та не ігнорувати оголошення про повітряну тривогу.
Раніше ми повідомляли, що в Печерському районі Києва, вночі, 13 травня, пролунав сильний вибух, після якого виникла пожежа.
Раніше повідомлялося, що киянин виявив у своєму городі російську крилату ракету Х-55, що впала і не розірвалася.
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