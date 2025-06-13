В більшості областей очікуються дощі та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

В більшості областей, крім Карпат та півдня, очікуються короткочасні дощі. Майже по усій країні можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні

"З північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря, тож температура знизиться. Атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня. До того ж, майже по всій країні, крім крайнього заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень", - пише Укргідрометцентр.

Загалом погода очікується хмарною. Вночі у північних областях, а також вдень в Україні, крім Закарпаття, Карпат й південної частини - короткочасні дощі. Зокрема місцями можливі грози.

Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с. Вдень в Україні, крім крайнього заходу - пориви.

Температура:

на заході коливатиметься від +7 до +10 вночі й від +15 до +21 вдень;

на півночі коливатиметься від +10 до +12 вночі й від +17 до +19 вдень;

на півдні коливатиметься від +12 до +17 вночі й від +22 до +25 вдень;

на сході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +17 до +22 вдень.

Фото: погода на 13 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

У Києві та області погода очікується хмарною з проясненнями. Вночі - невеликий, а вдень - помірний короткочасний дощ. Зокрема можливі пориви.

Температура в області вночі коливатиметься від +8 до +13, а вдень - від +15 до +20. У Києві вночі - від +10 до +12, а вдень - від +17 до +19.