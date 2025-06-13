В большинстве областей ожидаются дожди и порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

В большинстве областей, кроме Карпат и юга, ожидаются кратковременные дожди. Почти по всей стране возможны порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

"С северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух, поэтому температура снизится. Атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга. К тому же, почти по всей стране, кроме крайнего запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений", - пишет Укргидрометцентр.

В целом погода ожидается облачной. Ночью в северных областях, а также днем в Украине, кроме Закарпатья, Карпат и южной части - кратковременные дожди. В частности местами возможны грозы.

Ветер ожидается северо-западный, от 7 до 12 м/с. Днем в Украине, кроме крайнего запада - порывы.

Температура:

на западе будет колебаться от +7 до +10 ночью и от +15 до +21 днем;

на севере будет колебаться от +10 до +12 ночью и от +17 до +19 днем;

на юге будет колебаться от +12 до +17 ночью и от +22 до +25 днем;

на востоке будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +17 до +22 днем.

Фото: погода на 13 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области погода ожидается облачной с прояснениями. Ночью - небольшой, а днем - умеренный кратковременный дождь. В частности возможны порывы.

Температура в области ночью будет колебаться от +8 до +13, а днем - от +15 до +20. В Киеве ночью - от +10 до +12, а днем - от +17 до +19.