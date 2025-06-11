В більшості областей очікуються дощі, подекуди грози: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 11 червня, в країні очікується мінлива хмарність. В центральній та західній частині України можливі короткочасні дощі та подекуди грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

У Київській області температура вночі коливатиметься від +8 до +13, а вдень - від +20 до +25. У Києві ж вночі - від +10 до +12, а вдень - від +21 до +23.

У Києві та області також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Ввечері можливий короткочасний дощ.

На решті територій без опадів.

Загалом в країні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі та подекуди грози очікуються вночі у північно-західній частині, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Одеській областях.

"Але до заходу країни вранці наблизиться атмосферний фронт, з яким упродовж дня волога повітряна маса пошириться приблизно до лінії Вінниця - Київ - Черкаси. На решті території утримається малохмарна погода...", - пише Укргідрометцентр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, через що в більшості областей спаде спека.

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